تركيا ترفض «الاتهامات الجائرة» على خلفية «حادث بروتوكولي» مع رئيسة المفوضية الأوروبية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)

نددت تركيا، الخميس، بـ«الاتهامات الجائرة» التي استهدفتها بعد «الحادث البروتوكولي» خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى أنقرة، مؤكدة أن «ترتيب المقاعد موضع الجدل اقترحه الجانب الأوروبي».

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي إن «مطالب الاتحاد الأوروبي احترمت. هذا يعني أن ترتيب المقاعد تم بطلبهم. التقت إدارتا البروتوكول من الطرفين قبل الاجتماع وتم احترام مطالبهم (الاتحاد الاوروبي)»، وأضاف أن «الاتهامات ضد تركيا جائرة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».