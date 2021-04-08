إسبانيا تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 60 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 12:43 صباحا
قارورة لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في باريس، 23 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت إسبانيا أنها ستحصر استخدام لقاح أسترازينيكا على من هم فوق 60 عاماً، في قرار يأتي بعد أن خلصت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إلى وجوب إدراج جلطات الدم ضمن الآثار الجانبية النادرة جداً للّقاح المضادّ لفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحّة الإسبانية كارولين دارياس في مؤتمر صحفي، الأربعاء: «سنواصل إعطاء لقاح أسترازينيكا، ولكن لمن هم فوق سنّ الستّين»، لتحذو بذلك إسبانيا حذو عدد من الدول التي سبقتها إلى اتّخاذ نفس الإجراء، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأتي القرار الإسباني بعد ساعات على إصدار الهيئة الأوروبية لتنظيم الأدوية ومقرّها أمستردام بياناً دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا لأنّ فوائده تفوق مخاطره.

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