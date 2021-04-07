مستشارون سابقون لترامب يؤسسون مكتب محاماة للتصدي لبايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 06:47 مساء
ترامب في فلوريدا، 7 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

أعلن مستشارون سابقون لدونالد ترامب الأربعاء إنشاء مكتب محاماة في خطوة ترمي إلى التحرّك قضائيا للدفاع عن إرث الرئيس الأميركي السابق بوجه «هجمات لليسار الراديكالي» قالوا إن خلفه جو بايدن يقف وراءها.

ورحّب الملياردير الجمهوري بالمبادرة التي أطلقها مستشاره السابق ستيفن ميلر الذي لعب دورا محوريا في تحديد أطر سياسة ترامب في ملف الهجرة، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وفق «فرانس برس».

«اليسار الراديكالي»
وجاء في بيان لترامب أن «اليسار الراديكالي يشن بشكل مستمر هجمات من خلال القضاء. على المحافظين ومناصري حركة أميركا أولا أن يحتذوا به، وأن يردوا بالمثل"، موجّها الشكر للرجلين على "ملء هذا الفراغ».

من جهته أشار ميلر في بيان إلى أن مؤسسة أميركا أولا ستتحرك قضائيا من أجل «الدفاع عن مجتمعنا وعائلاتنا في مواجهة سلوكيات اليسار غير القانونية». وتابع ميلر، رئيس مؤسسة أميركا أولا، أن «من يطالبون بتصفية الحسابات مع الإدارة الجديدة بات لديهم حل».

وبحسب البيان، لن تحصر المؤسسة عملها بملف واحد، إلا أن نمط أعضائها يوحي بأن سياسة الهجرة ستكون في صلب عملها.

سياسات الهجرة
وبالإضافة إلى ميلر، تضم قائمة مؤسسي الحركة جين هاميلتون الذي عمل مستشارا لدى وزارة العدل وشارك في وضع سياسات الهجرة التي أثارت جدلا واسعا في عهد ترامب، لا سيّما النصوص المتعلّقة بمنع رعايا دول مسلمة عدة من دخول الولايات المتحدة.

وبعد توليه سدة الرئاسة الأميركية، ألغى بايدن أو علّق العمل بتدابير عدة كان ترامب قد فرضها في إطار إدارة ملف الهجرة. لكن جهات عدة قدّمت طعونا قضائية بقرارات بايدن، خصوصا السلطات الجمهورية في ولاية تكساس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملك عبد الله الثاني يوجه رسالة للشعب الأردني الأربعاء
دولى
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
وزير العمل ضيف «هذا المساء» على قناة «الوسط»
ليبيا
ريال مدريد يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب ليفربول
رياضة عالمية
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد
رياضة محلية
الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا
دولى
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان
رياضة محلية
الجمارك البلجيكية تضبط 27 طنا من الكوكايين
منوعات
مروحية «إنجينيويتي» تصمد بإمكاناتها الذاتية في صقيع المريخ
علوم وتكنولوجيا
مسؤول في وكالة «EMA» يؤكد وجود صلة بين لقاح «أسترازينيكا» وجلطات الدم
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزير العمل ضيف «هذا المساء» على قناة «الوسط»