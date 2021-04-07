العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 06:14 مساء
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. (الإنترنت)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة موجهة للأردنيين، الأربعاء، أن «الفتنة وُئدت»، بعد ثلاثة أيام على إعلان «مخطط» لزعزعة أمن الأردن، شارك فيه ولي العهد السابق الأمير حمزة، وفق السلطات.

وقال الملك في رسالته: «أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وُئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر»، مضيفًا: «لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلامًا، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه»، من دون أن يوضح ما إذا كان يعني بالخارج، أطرافًا من خارج العائلة المالكة أم أطرافًا من خارج البلاد، وفق «فرانس برس».

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