الخارجية الإيرانية: تعرض سفينة «لأضرار طفيفة» جراء انفجار في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 12:06 مساء

تعرضت سفینة تجارية إيرانية لأضرار «طفيفة» جراء «انفجار» في البحر الأحمر، الثلاثاء، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية سعيد خطيب زاده، الأربعاء، مؤكدًا فتح تحقيق في الموضوع.

وأشار الناطق، في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، إلى أن الانفجار الذي طال السفينة «ساويز» وقع «قرب سواحل جيبوتي الثلاثاء السادس من أبريل قرابة الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي».

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، في وقت سابق، بتعرض سفينة «ساويز» التي تستخدمها القوات المسلحة، لأضرار جراء انفجار «ألغام لاصقة». فيما تحدثت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن وقوف «إسرائيل» خلف العملية.

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