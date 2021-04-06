دبلوماسي روسي يصف الاجتماع الأول حول الملف النووي الإيراني بأنه «مثمر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 05:37 مساء
العلم الإيراني أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. (أ ف ب)

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، أن المحادثات الأولى الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران والتي انطلقت، الثلاثاء، في فيينا، «مثمرة»، وذلك عقب أجتماع للجنة المشتركة.

وجاء في تغريدة أطلقها أوليانوف أن «إعادة تفعيل» الاتفاق المبرم في العام 2015 في فيينا والذي تعرّض لخروق كثيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018 «لن تكون أمرًا فوريًّا، الأمر يتطلّب وقتًا»، مضيفًا أن «الأهم هو أن العمل الفعلي للوصول إلى هذا الهدف قد بدأ»، بحسب «فرانس برس»، وفق «فرانس برس».

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