تطورات «كورونا».. لندن تنظم السفر والبرتغال واليونان تخففان القيود

عاملان صحيان في مركز حجر لمصابي كوفيد في مومباي في الهند. (أ ف ب)

تكشف لندن قواعد سفر جديدة الإثنين لدعم العودة التدريجية للوضع الطبيعي، واختارت دول أوروبية مثل البرتغال واليونان تخفيف القيود التي تتزايد في أماكن أخرى من العالم.

وأقرت ولاية مومباي الأكثر تضررًا من «كورونا» في الهند، تدابير جديدة في وقت سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وفق «فرنس برس».

فتح المجال

وفي المقابل، سيعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، استراتيجية حكومته لإعادة فتح الحدود في ظلّ تحسّن الوضع الوبائي في البلاد. والاستراتيجية البريطانية تقوم على وضع تصنيفات وفق الألوان توضح القيود للبريطانيين التائقين لقضاء عطل الصيف في الخارج.

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يقسم التصنيف الدول بناء على تقدمها في التلقيح ومعدل الإصابات ووجود نسخ متحورة مقلقة. وسيعفى زوار الوجهات الخضراء من الحجر عند العودة، مع اشتراط إجراء فحص قبل وبعد السفر، فيما يبقى الحجر مفروضًا على العائدين من دول الفئتين البرتقالية والحمراء.

لكن الحكومة أشارت إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه وضع قائمة بالدول. لإبقاء الفيروس تحت السيطرة، ستكشف الحكومة أيضًا خطة جواز سفر صحي مثيرة للجدل لحضور التجمعات الجماهيرية في إنجلترا مثل مباريات كرة القدم والفعاليات في الصالات المغلقة.

إعادة فتح المتاحف والشرفات في البرتغال

تخفف البرتغال أيضًا الإثنين القيود بحذر، إذ سمحت بإعادة فتح المتاحف وأرصفة المقاهي بعد أكثر من شهرين على إغلاقها، في ثاني مراحل الإنهاء التدريجي للإغلاق. وسيقتصر عدد المجتمعين حول كل طاولة على أربعة أشخاص، في حين يستمر حظر ممارسة الرياضة الجماعية في القاعات وستعدل المتاحف ساعات عملها.

وعادت المدارس الإعدادية للنشاط، بعد استئناف الدروس في المدارس الابتدائية في 15 مارس. من جهتها، سمحت اليونان بإعادة فتح أغلب الفضاءات التجارية الإثنين، باستثناء الفضاءات الكبيرة والمراكز التجارية، رغم تواصل تسجيل معطيات وبائية مقلقة. وعلى الراغبين في زيارة الأماكن التجارية حجز موعد، على ألا يتجاوز عدد المتواجدين فيها 20 شخصًا في الوقت نفسه.

لكن لا يشمل هذا الإجراء مدينتي سالونيكي وباتراس، أكبر مدينتين بعد أثينا، حيث يتفشى الوباء بشكل مقلق أكثر. وفي أماكن أخرى من العالم، أقرت الإثنين تدابير جديدة لكبح تفشي الفيروس الذي أودى بـ2.85 مليون شخص على الأقل منذ ظهوره.

وسجلت ولاية ماهاراشتا الهندية القريبة من مومباي 60 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة. وكانت السلطات المحلية فرضت، الأحد، قيودًا جديدة، بينها تقديم حظر التجول إلى الساعة السابعة مساءً وفرض إغلاق بنهاية الأسبوع وغلق الحانات والمطاعم وقاعات السينما ودور العبادة والمكاتب الخاصة، ومنع كلّ التجمعات التي تشمل أكثر من أربعة أشخاص.

ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تجنّب فرض إغلاق وطني جديد، بعد إغلاق مارس 2020 الذي خلف آثارًا مأساوية على الناس الأشد فقرًا. واستبعدت سلطات العاصمة نيودلهي إعادة فرض إغلاق، رغم ارتفاع عدد الإصابات، لكن الشرطة تلقت توجيهات لفرض غرامة على من لا يلتزم بوضع الكمامة.

تشديد التدابير في فرنسا

بدأت بنغلاديش المجاورة الإثنين إغلاقًا لسبعة أيام لكبح تفشي الفيروس، مع تعليق كلّ التنقلات الداخلية وغلق الأماكن التجارية. وغادر آلاف العاصمة دكا الأحد، أو اشتروا كميات من الغذاء قبل الإغلاق. بدورها، تغلق تشيلي حدودها اعتبارًا من الإثنين لكامل أبريل. وبدأ سريان قيود جديدة في أوكرانيا أيضًا، وأعلنت بلدية كييف وقف نشاط أغلب وسائل النقل المشترك وإغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة.

وفي فرنسا باتت منذ مساء السبت القيود المفروضة في 19 مقاطعة تشمل كل أراضي البلاد مع إغلاق المتاجر غير الرئيسية وحصر التنقلات في مسافة لا تتجاوز عشرة كيلومترات، فيما تبقى المدارس مغلقة للمرة الأولى منذ ربيع 2020 لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وسيكون على التلاميذ الدراسة من المنزل اعتبارًا من الثلاثاء لأول مرة منذ الإغلاق الأول قبل عام.

من جهته، فتح مدعي عام باريس، الأحد، تحقيقًا إثر بثّ تقرير حول تنظيم مآدب عشاء فاخرة في باريس في غمرة الجائحة. وكان أحد المنظمين قال إن وزراء شاركوا في حفلات العشاء قبل أن يتراجع عن تصريحاته. وتبدأ فرنسا، الأربعاء، إنتاج لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19»، وفق ما أعلنت وزارتا الاقتصاد والمال في تأكيد لتقارير إعلامية.