التحقيق مع 10 قيادات عسكرية سابقة في تركيا بسبب انتقاد «قناة إسطنبول»

أحد أحياء إسطنبول، (أرشيفية: ا ف ب)

أصدر القضاء التركي، اليوم الإثنين، مذكرات توقيف في حق عشرة قادة عسكريين متقاعدين؛ بسبب رسالة مفتوحة وقعوها مع مئات من الضباط السابقين، تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة بأن القادة الحاصلين على رتبة «أدميرال»، وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأحد، حذر أكثر من 100 أدميرال متقاعدين من مغبة خرق اتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية التركية؛ حيث صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قناتي بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية «مونترو» الموقعة في العام 1936.

ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي يصفها بأنها «مشاريع جنونية» لإحداث تحول على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عامًا، وفقًا للوكالة الفرنسية.