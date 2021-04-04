طوكيو: رئيس الوزراء الياباني يلتقي بايدن في واشنطن منتصف الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 12:29 مساء

أعلنت الحكومة اليابانية أنّ رئيسها يوشيهيدا سوغا سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن بالبيت الأبيض في 16 أبريل الجاري، في قمّة ستجعل منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد البيت الأبيض وجهًا لوجه منذ تسلّم الرئيس الديمقراطي مهامه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكانت وسائل إعلام يابانية قالت في بادئ الأمر، إنّ القمّة ستُعقد الأسبوع المقبل، لكنّ الناطق باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو قال للصحفيين، إنّه تقرّر عقدها في 16 أبريل؛ لكي يتسنّى للجانبين التحضير لها كما ينبغي.

وسوغا (72 عامًا) خلف في سبتمبر الماضي شينزو آبي الذي استقال من منصبه لدواعٍ صحيّة، في حين أنّ بايدن الذي تسلّم منصبه في 20 يناير لم يلتقِ حتى اليوم أيّ زعيم أجنبي وجهًا لوجه، واقتصرت كل اجتماعاته مع قادة العالم على لقاءات افتراضية؛ بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية أنّ زيارة سوغا إلى واشنطن تندرج في إطار «تعزيز التحالف الياباني - الأميركي»، والتعاون من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ «حرّة ومفتوحة»، مشيرًا إلى أنّها ستوفّر الفرصة لمناقشة التحدّيات المرتبطة بفيروس «كورونا» والتغيّر المناخي بالإضافة إلى ملفّي الصين وكوريا الشمالية.

وتأتي القمّة المرتقبة في أعقاب زيارة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن إلى اليابان، في مارس، وحذّر خلالها البلدان الصين من أيّ محاولة لـ«الإكراه أو لزعزعة الاستقرار» في المنطقة.

وبحسب الناطق باسم الحكومة اليابانية فإنّ سوغا سيغتنم زيارته إلى الولايات المتحدة؛ لتوجيه دعوة إلى بايدن لحضور أولمبياد طوكيو الذي سينطلق في 23 يوليو، بعدما أرجئ سنة بسبب الجائحة.

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