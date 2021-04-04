بيان فرنسي- ألماني حول «تصاعد التوترات» بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 12:17 صباحا
من اليسار، فلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل وفولوديمير زيلينسكي، باريس، 9 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

دعت ألمانيا وفرنسا اللتان تؤدّيان دور الوسيط في التوتّر بين روسيا وأوكرانيا، السبت، إلى «ضبط النفس» و«وقف التصعيد الفوري» بين البلدين، معبّرتين عن «قلقهما حيال العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار».

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتَي خارجيّة البلدين، أنّ ألمانيا وفرنسا تُجدّدان تأكيدهما «دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وعبر البيان عن «قلق» البلدين جرّاء «العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار بعد أن استقرّ الوضع في شرق أوكرانيا منذ تموز/يوليو 2020»، ودعا «الأطراف إلى ضبط النفس والمضيّ قدمًا في وقف فوري للتصعيد».

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