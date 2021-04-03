مصرع خمسة أشخاص في انهيار مبنى في بانكوك

صورة نشرتها مؤسسة «بوه تيك تونغ» الإغاثية لموقه المبنى المنهار في بانكوك. (أ ف ب)

قضى خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في بانكوك، وفق ما أفاد به السبت عامل إغاثة.

ويقع المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق في حي فخم في غرب بانكوك، وكانت قد اجتاحته النيران قرابة الساعة السادسة صباحا وتم إخمادها بعد نحو ساعة، وفق «فرانس برس».

وقرابة السابعة صباحا فيما كان عمال الإنقاذ والإطفاء يبحثون عن ناجين، انهار المبنى ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وفق أحد السكان.

وصرّح رئيس جهاز الإنقاذ في مؤسسة «بوه تيك تانغ» جيراتيكورن بانجونكيت أن «سبب الانهيار لا يزال مجهولا. قد يكون الحريق السبب الرئيسي لانهيار الأقسام الداخلية من المبنى السكني».

انتشال أربع جثث

وقرابة الساعة 16,00 أفاد بانجونكيت أن عمال الإنقاذ والإطفاء يواصلون عملهم لانتشال أربع جثث، بعدما تمكنوا من انتشال جثة واحدة من تحت الأنقاض.

وصرّح حاكم بانكوك أسوين كوانموانغ للصحفيين أنه ليس هناك أي «ممر آمن» لانتشال الجثث والبحث عن عالقين تحت الأنقاض. وتابع «سيتعين علينا أن نحفر تدريجيا وأن نستخدم تجهيزات صغيرة الحجم بما أن التجهيزات الكبيرة الحجم يمكن أن تتسبب بمزيد من الانهيارات».

وأضاف الحاكم أن فريق الأدلة الجنائية يحقق في أسباب اندلاع الحريق. ونادرا ما تشهد بانكوك المليئة بأبراج التسوق والمباني السكنية الشاهقة، حوادث انهيار مبان.