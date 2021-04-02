اعتقال سائق سيارة صدم شرطيين أميركيين قرب الكابيتول

اعتقلت شرطة «الكابيتول» سائق سيارة بعدما صدم شرطيين أميركيين قرب مبنى الكونغرس في واشنطن اليوم الجمعة، بحسب «فرانس برس».
وقالت شرطة الكابيتول عبر حسابها على «تويتر»: «مشتبه به محتجز. كلا الضابطين مصاب. نُقل الثلاثة إلى المستشفى».
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