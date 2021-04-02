اعتقال سائق سيارة صدم شرطيين أميركيين قرب الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 07:49 مساء
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن. (رويترز)

اعتقلت شرطة «الكابيتول» سائق سيارة بعدما صدم شرطيين أميركيين قرب مبنى الكونغرس في واشنطن اليوم الجمعة، بحسب «فرانس برس».

وقالت شرطة الكابيتول عبر حسابها على «تويتر»: «مشتبه به محتجز. كلا الضابطين مصاب. نُقل الثلاثة إلى المستشفى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة تكشف علاقة ذوبان الجليد بتساقط الثلوج على أوروبا
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
كاباو تواجه «الموجة الثانية» بمسحات أنفية بين شهر و18 عامًا
ليبيا
العدد 280 من جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات.. وتباين ...
ليبيا
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
باشاغا في «لوموند»: اللعبة الديمقراطية من الآن فصاعدًا هي القاعدة الجديدة
ليبيا
حفتر يدعو إلى «الوقوف صفاً من أجل ليبيا موحدة».. ويشدد: لا تعاون أو تسامح «مع ...
ليبيا
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
تجمع الوسط النيابي يلتقي مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
جماعة تشادية متمركزة في ليبيا تستجيب لنداء ديبي وتتخلى عن السلاح
ليبيا
بالصور: نجلاء المنقوش تصل بنغازي في أول زيارة بعد توليها حقيبة «الخارجية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراء عملية قلب مفتوح وسط النيران المشتعلة