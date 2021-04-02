مجموعة السبع: على القوات الإريترية الانسحاب من إقليم تيغراي الاثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 01:21 مساء

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في بيان مشترك صدر ببرلين الجمعة، إلى انسحاب «سريع وغير مشروط وقابل للتحقق»، للقوات الإريترية من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعًا في شمال إثيوبيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكد وزارء الخارجية، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية «نرحب بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمدن بشأن انسحاب القوات الإريترية من تيغراي».

كما دعو إلى إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تيغراي.

ومجموعة الدول الصناعية السبع شكلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ست دول هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا المتحدة، والولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق تاريخي لأحد مؤشرات البورصة الأميركية
اقتصاد
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الكشف عن اتصالات إيطالية ليبية لتوقيع اتفاقية في مجال الطاقة تخص فزان
ليبيا
مفاوضات سرية بين برشلونة ووكيل هالاند
رياضة عالمية
رئيس «المسابقات» يكشف لـ«الوسط» آخر تطورات استئناف الدوري الليبي الممتاز.. ...
رياضة محلية
موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا