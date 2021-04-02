مجموعة السبع: على القوات الإريترية الانسحاب من إقليم تيغراي الاثيوبي

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في بيان مشترك صدر ببرلين الجمعة، إلى انسحاب «سريع وغير مشروط وقابل للتحقق»، للقوات الإريترية من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعًا في شمال إثيوبيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكد وزارء الخارجية، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية «نرحب بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمدن بشأن انسحاب القوات الإريترية من تيغراي».

كما دعو إلى إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تيغراي.

ومجموعة الدول الصناعية السبع شكلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ست دول هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا المتحدة، والولايات المتحدة.