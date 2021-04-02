مقتل نحو 36 شخصًا بحادث خروج قطار عن السكة في تايوان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 08:37 صباحا
موقع خروج قطار عن سكته في جبال هواليين في تايوان، 2 أبريل 2021، (ا ف ب)

قضى العشرات من الأشخاص في حادث خروج قطار عن السكة شرق تايوان، الجمعة، حسب الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة عثورها على 36 شخصًا «لا تبدو عليهم أي مؤشرات حياة»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال البيان، إن 72 شخصًا لا يزالون عالقين داخل عربات القطار فيما نقل 61 إلى المستشفيات.

وأمرت رئيسة تايوان تساي انغ وين المستشفيات بالاستعداد لوصول أعداد كبرى من الإصابات، حسب بيان لمكتبها.

وأكد البيان أن «الأولوية هي إنقاذ الأشخاص العالقين». ووقع الحادث على خط السكك الحديد في شرق تايوان قرب مدينة هواليين الساحلية.

وكان القطار المؤلف من ثماني عربات متجهًا من تايوان إلى مدينة تايتونغ جنوب شرق البلاد، ويقل نحو 350 راكبًا.

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