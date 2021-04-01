واشنطن تحذّر روسيا من «ترهيب» أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

حذّرت الولايات المتحدة، الخميس، روسيا من «ترهيب» أوكرانيا، التي أشارت بدورها إلى أن موسكو تعزز انتشار قواتها عند الحدود.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين - حسب وكالة «فرانس بس»: «نشعر بقلق تام حيال التصعيد مؤخرًا لتحرّكات روسيا العدائية والاستفزازية في شرق أوكرانيا.. ما نعارضه هو خطوات معادية هدفها ترهيب وتهديد شريكتنا أوكرانيا».

وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تقبل «إطلاقًا» ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل سبع سنوات، وفقًا لوكالة «فرانس برس». وقال بايدن، في بيان لمناسبة ذكرى اجتياح روسيا للقرم، إن «الولايات المتحدة لم ولن تعترف إطلاقًا بضم روسيا المفترض لشبه الجزيرة، وسنقف مع أوكرانيا ضد أعمال روسيا العدائية».