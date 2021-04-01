واشنطن ترحّب باجتماع النووي الإيراني غدًا: مستعدون لـ«خطوات متبادلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 08:49 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (أرشيفية: الإنترنت)

رحّبت الولايات المتحدة الخميس بالاجتماع المرتقب الجمعة بين القوى الدولية وإيران الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف طهران النووي، مؤكدة استعدادها لاتّخاذ «خطوات متبادلة» للعودة إلى اتفاق 2015.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين «بالطبع نرّحب بهذه الخطوة ونعتبرها إيجابية»، مضيفًا أن واشنطن تجري نقاشات بشأن «خطوات متبادلة أولية» للوصول إلى معاودة الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، الخميس، أنّ القوى الدولية ستعقد اجتماعًا مع إيران، غدًا الجمعة، عبر تقنية الفيديو «لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة» إلى الاتفاق النووي الإيراني. 

وأوضح البيان أنّ اللجنة سيرأسها «نيابة عن (بوريل) نائب الأمين العام والمدير السياسي لقسم العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، وسيضم ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران»، حسب وكالة «فرانس بس».

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