«أوبك بلاس» يقرر زيادة إنتاج النفط بدءًا من مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 07:46 مساء
مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن تحالف «أوبك بلاس» للدول المنتجة للنفط أنه اتفق على زيادة إنتاج الخام اعتبارًا من مايو، وذلك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت الخميس.

وجاء في بيان التحالف أن المشاركين في الاجتماع «أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021.. على أن لا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0,5 مليون برميل في اليوم»، حسب وكالة «فرانس برس».

واجتمعت الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق «أوبك بلاس» الخميس، وفي مقدمتها السعودية وروسيا، في ظل ظهور موجة ثالثة من الوباء في أوروبا والانتشار السريع للفيروس في أسواق تعبر مهمة للطلب على النفط مثل الهند؛ ما أدى إلى تقلبات في الأسعار بشكل كبير في الأسابيع الماضية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
«بايونتيك» و«فايزر» تؤكدان أن لقاحهما ضد كوفيد فعال بنسبة 100% لدى الشباب الصغار
دولى
جماعة تشادية متمركزة في ليبيا تستجيب لنداء ديبي وتتخلى عن السلاح
ليبيا
بالصور: نجلاء المنقوش تصل بنغازي في أول زيارة بعد توليها حقيبة «الخارجية»
ليبيا
بحضور حفتر.. ملتقى للمكونات الاجتماعية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبية يعتزم تسهيل الانتقال ودعم الانتخابات المقبلة ويفكر في خوضها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا