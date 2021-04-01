«أوبك بلاس» يقرر زيادة إنتاج النفط بدءًا من مايو

مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن تحالف «أوبك بلاس» للدول المنتجة للنفط أنه اتفق على زيادة إنتاج الخام اعتبارًا من مايو، وذلك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت الخميس.

وجاء في بيان التحالف أن المشاركين في الاجتماع «أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021.. على أن لا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0,5 مليون برميل في اليوم»، حسب وكالة «فرانس برس».

واجتمعت الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق «أوبك بلاس» الخميس، وفي مقدمتها السعودية وروسيا، في ظل ظهور موجة ثالثة من الوباء في أوروبا والانتشار السريع للفيروس في أسواق تعبر مهمة للطلب على النفط مثل الهند؛ ما أدى إلى تقلبات في الأسعار بشكل كبير في الأسابيع الماضية.