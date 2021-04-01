«الصحة العالمية»: بطء وتيرة التلقيح في أوروبا تطيل أمد الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 02:51 مساء
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

انتقدت منظمة الصحة العالمية الخميس البطء «غير المقبول» لحملة التلقيح ضد «كوفيد-19» في أوروبا التي تواجه وضعا وبائيا يعد «الأكثر إثارة» للقلق منذ أشهر.

وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن «الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء»، مؤكدا أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع كثيرا في الأسابيع الخمسة الماضية.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في بيان أن «اللقاحات هي أفضل وسيلة للخروج من الوباء، ليس فقط لأنها تعطي نتائج وانما لأنها فعالة أيضا جدا في الحد من الإصابات، لكن إعطاء هذه اللقاحات يجري ببطء غير مقبول».

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وأضاف: «لكي أكون واضحا، يجب أن نسرع العملية عبر تعزيز الإنتاج وخفض العراقيل أمام إعطاء اللقاحات وعبر استخدام كل جرعة لدينا في المخزون». وتابع المسؤول الصحي: «حاليا الوضع الإقليمي هو الأكثر إثارة للقلق الذي شهدناه منذ عدة أشهر».

ففي منطقة أوروبا التي تشمل في منظمة الصحة العالمية خمسين دولة بينها روسيا وعدة دول من آسيا الوسطى، تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا الأسبوع الماضي ويقترب «سريعا» من عتبة المليون بحسب المنظمة.

وعدد الإصابات الجديدة الأسبوعية بلغ 1.6 مليون فيما كان تراجع إلى ما دون المليون قبل خمسة أسابيع فقط بحسب منظمة الصحة العالمية.

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