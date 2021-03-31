بايدن: الخطة الاستثمارية تتيح لنا الفوز في المنافسة مع الصين

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن خطّته الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية ستوفّر ملايين الوظائف.



وأضاف في كلمة نلقتها وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطّة الاستثمارية «ستتيح لنا الفوز في المنافسة العالمية مع الصين»