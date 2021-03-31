عدد الإصابات اليومية بـ«كورونا» يتجاوز الألف مجددا في غزة

موظفون صحيون يوزعون الأدوية إلى المرضى في ظل الوباء في غزة. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس «كورونا» خلال يوم واحد، لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما انخفض عدد المصابين إلى أقل من مئتين في الأسابيع الأخيرة.

1061 إصابة جديدة بنسبة 29%

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «تم تسجيل 1061 إصابة جديدة، بنسبة 29% من العينات التي فحصت، البالغة 3651 عينة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في القطاع»، وفق «فرانس برس».

ويرتفع بذلك عدد مصابي كوفيد في القطاع إلى نحو 65500، بينما بلغ عدد الوفيات 610 حالات منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت وزارة الصحة أنها «سجلت بعض الحالات بالطفرة (النسخة المتحورة) البريطانية وحالتهم مستقرة» دون مزيد التفاصيل. وقال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة، مجدي ضهير، إن «الوضع الوبائي بقطاع غزة خطير، وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات».

الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الوزارة أن ازدياد الإصابات «سيدفع لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس».

وتسلم قطاع غزة ما مجموعه 81600 جرعة مقدمة من دولة الإمارات العربية والسلطة الفلسطينية. ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلى 20663 شخصًا في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليونين و254 ألفًا، حسب بيان وزارة الصحة.

من جهتها قالت هيئة الفنادق والمطاعم في غزة في بيان إن «وزارة الداخلية أبلغتنا بوقف جميع الأنشطة وورش العمل والفعاليات والتجمعات داخل جميع المنشآت السياحية ابتداءً من اليوم الأربعاء بسبب زيادة أعداد المصابين بكورونا». وفرضت حكومة حماس التي تدير القطاع السبت الماضي إغلاقًا يبدأ في التاسعة مساءً وحتى الصباح للحد من تفشي الفيروس.

لقاح أسترازينيكا

وفي رام الله بالضفة الغربية أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن الوزارة تسلمت الثلاثاء «25 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا وهي الدفعة الأولى التي تصل من أصل مليوني جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية».

وأشارت في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية إلى «انخفاض طفيف بأعداد الوفيات، ونسبة إشغال المشافي أصبحت أقل مما كانت عليه وهذا مؤشر جيد». وكانت مناطق السلطة الفلسطينية عانت عدد إصابات مرتفعًا جدًّا مع إشغال المستشفيات بالكامل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها قامت حتى صباح الإثنين بتطعيم أكثر من 69 ألف فلسطيني بالجرعة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة.