شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترامب بسبب حادث الهجوم على «كونغرس»

عناصر شرطة مكافحة الشغب خلال الهجوم على مقر كونغرس، 6 يناير 2021، (ا ف ب)

تقدّم عنصران في شرطة العاصمة الأميركية بدعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، متهمين إياه بـ«التحريض» على الهجوم الذي استهدف مقر «كونغرس»، وأدى إلى جرح عشرات عناصر الأمن ومقتل أحدهم.

وقال العنصران جيمس بلاسينغيم وسيدني هيمبي أنهما تعرّضا لـ«إصابات جسدية ونفسية» جرّاء أعمال الشغب التي قالا إن ترامب «أججها» عندما كان في آخر أسابيع عهده الرئاسي، ورفض القبول بهزيمته في الانتخابات، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في نص الدعوى التي رفعت إلى محكمة فدرالية في واشنطن أن «سلوك ترامب على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين».

وأفاد بلاسينغيم، الذي قضى 17 عامًا في قوة شرطة العاصمة، بأنه تعرّض لجروح في رأسه وظهره وعانى نفسيًّا من الأحداث.

وطالب العنصران بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل منهما، إلى جانب تعويضات جزائية لم تحدد قيمتها.