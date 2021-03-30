مسيرة طلابية في الجزائر تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

طلاب جزائريون خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة الجزائرية. (أ ف ب)

سارت تظاهرة شارك فيها طلاب ومدرسون ومؤيدون، الثلاثاء، في الجزائر للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والتأكيد على تعددية ووحدة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي يشكلها الحراك المطالب بتغيير النظام.

وينظم الطلاب مسيرات أسبوعية كل ثلاثاء في إطار الحراك. وهتف المتظاهرون وهم يصفقون بالأيدي «حرروا المعتقلين»، و«الحرية لميلود بن روان»، وهو طالب اعتقل في بسكرة (شمال شرق) منذ أكتوبر 2020.

الرأي ليس جريمة

وحمل البعض صور معتقلين، بينما رفع أحدهم شعارًا بالفرنسية «الرأي ليس جريمة»، وفق «فرانس برس». واعتُقل يوم الجمعة الماضي عبد النور آيت سعيد، وهو أحد رموز التحرك الاحتجاجي الطلابي، خلال مشاركته في المسيرة الأسبوعية الاحتجاجية، قبل أن يتم الإفراج عنه الأحد بعد اتهامه بـ«التحريض على التجمع».

وقال معصوم، وهو طالب في الثانية والعشرين، «لا يأخذ النظام بالاعتبار أنه إذا حبس عبد النور آيت سعيد أو غيره، سيخرج الآلاف من عبد النور، ولن تتوقف التظاهرات»، وتابع إن طلابًا «دخلوا السجن تعسفًا وظلمًا». وذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أن هناك ثلاثين شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال لأسباب مرتبطة بالحراك وبالحريات الشخصية، بعد الإفراج عن نحو أربعين شخصًا.

دولة مدنية لا عسكرية

كذلك حمل المتظاهرون شعارات ولافتات كتب عليها «صحافة حرة»، و«من أجل دولة قانون»، و«دولة مدنية لا عسكرية». ورفض البعض الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظمها «العصابة في السلطة»، على حد قولهم، في 12 يونيو، في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخطيرة. ورفض المحتجون أيضًا اللجوء إلى التعذيب في السجون ضد المعارضين.

وجددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، التنديد بـ«أعمال تعذيب واغتصاب» تقوم بها «الأجهزة الأمنية خلال فترات التوقيف الاحتياطي أو السجن، بينما التعذيب محظور ويعاقب عليه القانون».

ونشأ الحراك في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة المريض والمقعد، نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة. ونجح في دفع بوتفليقة الذي تخلى عنه الجيش إلى التنحي. لكنه استمر مطالبًا بتغيير كل النظام القائم منذ استقلال البلاد في 1962. وهو حراك غير مسبوق في الجزائر وسلمي ومتنوع يضم إسلاميين وعلمانيين.