المدير العام لمنظمة الصحة يطالب بتحقيق حول فرضية تسرب الفيروس من مختبر في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 05:06 مساء
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (الإنترنت)

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، بإجراء خبراء متخصصين تحقيقًا أعمق حول فرضية تسرب الفيروس المسبب لجائحة «كوفيد-19» من مختبر في الصين، منتقدًا تقييد حصول الخبراء الدوليين على البيانات الأصلية.

وأكد تيدروس، خلال إحاطة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حول التقرير الذي نشر رسميًّا الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الخبراء الذين أجروا في يناير وفبراير تحقيقات في الصين حول منشأ الفيروس، خلصوا إلى أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحًا «يتطلب الأمر تحقيقًا أوسع، على الأرجح عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالهم»، وفق «فرانس برس».

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