تنزانيا: 45 قتيلا خلال مراسم تكريم الرئيس جون ماغوفولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 10:20 صباحا
ضحايا تدافع شهدته تنزانيا أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي. (الإنترنت)

أعلنت الشرطة التنزانية الثلاثاء مقتل 45 شخصا في تدافع شهدته دار السلام في أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا لـ«فرانس برس» كان هناك «الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصا في الحادثة».

وتولت سامية صلوحي حسن، في 19 مارس الجاري، رسمياً مهام رئاسة دولة تنزانيا خلفا للرئيس جون ماغوفولي، الذي أُعلنت وفاته في 17 مارس الجاري، حيث أدت نائبة رئيس تنزانيا السابق اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تلك الدولة التي تقع في شرق أفريقيا.

وتوفي الرئيس ماجوفولي عن 69 عاماً، متأثراً بنوبة قلبية، وكانت سامية حسن أعلنت نبأ الوفاة في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثراً بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.

وأعلن زعيم المعارضة الرئيسية في تنزانيا، توندو ليسو، أمس الخميس أن الرئيس ماجوفولي توفي بسبب إصابته بمرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس «كورونا».

وبعدما أدت اليمين الدستورية، أصبحت صلوحي المسلمة البالغة من العمر 61 عاماً وتتحدر من أرخبيل زنجبار شبه المستقل، أول امرأة تتولى رئاسة هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

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