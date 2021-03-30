الصين تقر تعديلات جذرية لنظام هونغ كونغ الانتخابي

لقطة عامة من مدينة هونغ كونغ، 19 أغسطس 2020، (ا ف ب)

أيّد قادة الصين إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي، تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير، وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.

وتمثّل الإجراءات الجديدة، التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، الخطوة الأخيرة الهادفة لـ«سحق الحراك الديمقراطي في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة في تقرير مقتضب الثلاثاء، أن «الرئيس (الصيني) شي جينبينغ وقّع أوامر رئاسية بسن النصوص المعدّلة».

ولا يزال سكان هونغ كونغ، البالغ عددهم 7.5 مليون، غير متأكدين بشأن ما ينص عليه القانون الجديد بينما لم تنشر بعد تفاصيل جديدة.

لكن الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني تام يو-تشانغ أوضح تفاصيل الإجراءات الجديدة.

وقال لـ«فرانس برس»: «تم إقرار التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب» الصيني.

وبموجب القانون الجديد، سيشمل مجلس هونغ كونغ التشريعي 90 مقعدا بدلا من 70، على أن ينتخب 20 نائبا فقط بشكل مباشر، مقارنة بـ35 سابقا، فيما تختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين الأغلبية «40 نائبا».

وأما الباقي وعددهم 30 نائبا، فستختارهم «دوائر انتخابية وظيفية»، وهي هيئات تمثّل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت موالية لبكين.