الصين تقر تعديلات جذرية لنظام هونغ كونغ الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 08:30 صباحا
لقطة عامة من مدينة هونغ كونغ، 19 أغسطس 2020، (ا ف ب)

أيّد قادة الصين إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي، تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير، وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.

وتمثّل الإجراءات الجديدة، التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، الخطوة الأخيرة الهادفة لـ«سحق الحراك الديمقراطي في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة في تقرير مقتضب الثلاثاء، أن «الرئيس (الصيني) شي جينبينغ وقّع أوامر رئاسية بسن النصوص المعدّلة».

ولا يزال سكان هونغ كونغ، البالغ عددهم 7.5 مليون، غير متأكدين بشأن ما ينص عليه القانون الجديد بينما لم تنشر بعد تفاصيل جديدة.

لكن الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني تام يو-تشانغ أوضح تفاصيل الإجراءات الجديدة.

وقال لـ«فرانس برس»: «تم إقرار التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب» الصيني.

وبموجب القانون الجديد، سيشمل مجلس هونغ كونغ التشريعي 90 مقعدا بدلا من 70، على أن ينتخب 20 نائبا فقط بشكل مباشر، مقارنة بـ35 سابقا، فيما تختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين الأغلبية «40 نائبا».

وأما الباقي وعددهم 30 نائبا، فستختارهم «دوائر انتخابية وظيفية»، وهي هيئات تمثّل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت موالية لبكين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماما سارة.. وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما
دولى
بالما في قبضة «داعش»: رعب النساء والأطفال.. وموجة تهجير جماعي
دولى
محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم مذهل
رياضة عالمية
فرنسا: آن الأوان لتشديد الضغوط من أجل تشكيل حكومة في لبنان
دولى
بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»
رياضة عالمية
واشنطن حازمة مع بكين على الصعيد التجاري لكنها منفتحة على المناقشة
اقتصاد
الجماهير تعود من جديد إلى الملاعب السعودية
رياضة عالمية
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه
ليبيا
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة
عربى
انزعاج هندي صيني من تسريبات تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا
ليبيا
نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»