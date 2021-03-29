فرنسا: آن الأوان لتشديد الضغوط من أجل تشكيل حكومة في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 09:30 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي في بيرن. (أ ف ب)

اعتبرت فرنسا أنه آن الأوان للمجموعة الدولية «لتشديد الضغوط» على الطبقة السياسية اللبنانية لحملها على تشكيل حكومة، كما أعلن وزير خارجيتها جان-إيف لودريان الإثنين.

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح في منتصف مارس أن تصعيد الضغط هذا يمكن أن يأخذ شكل فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية، وفق «فرانس برس».

تشكيل حكومة كفؤة
وقال لودريان، في بيان بعدما تحدث مع مسؤولين لبنانيين، «لإخراج لبنان من الأزمة، يمر الحل عبر تشكيل حكومة كفؤة جاهزة للعمل بجدية بما فيه المصلحة العامة لتطبيق إصلاحات معروفة من الجميع».

وأضاف البيان أن «الوزير أبلغ نظراءه الأوروبيين والإقليميين والدوليين أنه بعد سبعة أشهر من الجمود، حان الوقت لتشديد الضغط لتحقيق ذلك». وقد تحدث الوزير الفرنسي مع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري.

انفجار مرفأ بيروت
وتابع البيان أنه «ذكَّر بأن القوى السياسية اللبنانية بمجملها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الطريق المسدود» مضيفًا: «في هذا الإطار، يجب أن يتوقف فورًا التعطيل المتعمد لأي احتمال للخروج من الأزمة، لا سيما من جانب بعض الأطراف في النظام السياسي اللبناني عبر مطالب متهورة عفا عليها الزمن».

ومنذ تكليفه في أكتوبر لم يتمكن الحريري بعد من تشكيل حكومة. وتتولى الحكومة المستقيلة، منذ أغسطس الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل، تصريف الأعمال.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية على وقع احتجاجات شعبية بدأت بزخم، ثم تراجعت وتيرتها. وفشلت القوى السياسية منذ انفجار المرفأ المروع في تشكيل حكومة جراء انقسامات وخلاف على الحصص. وخلص لودريان الى القول «إنها مسؤولية كل القوى السياسية اللبنانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن حازمة مع بكين على الصعيد التجاري لكنها منفتحة على المناقشة
اقتصاد
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة
عربى
نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%
عربى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
ليبيا تتخلف عن الرقم القياسي في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022
رياضة محلية
مقتل العشرات في شمال موزمبيق إثر هجوم نفذه «متطرفون»
دولى
رئيس هيئة قناة السويس: السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة ...
اقتصاد
الكويت تستعيد من العراق ثمانية أطنان من أرشيفها الوطني
دولى
توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«روشتة استثمارية».. القطاع الخاص الليبي القادم من «إجازة طويلة»