بايدن: «لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 09:15 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن، في المكتب البيضاوي، 3 مارس 2021. (أ ف ب)

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين الأميركيين من أن البلاد لا تزال «بعيدة عن الانتصار» في الحرب على كوفيد-19 وحضّ الناس على الالتزام بالتحذيرات بخصوص الفيروس فيما تواجه البلاد موجة إصابات رابعة محتملة.

وقال في خطاب متلّفز «عملنا لم ينته بعد. لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19»، وتابع «نحن في سباق حياة أو موت مع فيروس ينتشر بسرعة مع حالات ترتفع مجددا ومتحورات جديدة تنتشر وللأسف بعض السلوكيات الطائشة التي رأيناها على التلفزيون تعني أن هناك حالات جديدة إضافية ستحدث»، بحسب «فرانس برس».

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