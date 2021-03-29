واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو بـ«حزب الله » مدان بقتل الحريري

لافتة تحمل في بيروت صورة رفيق الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

عرضت الولايات المتحدة، الإثنين، مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لمَن يدلي بمعلومات عن عضو في «حزب الله» أُدين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لكنه لا يزال طليقًا.

وقال برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، الخاص بوزارة الخارجية الأميركية، إن المكافأة ستمنح في مقابل «معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف» على سليم عياش، أو «معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية».

ثلاث هجمات

وفي ديسمبر دانت المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشأتها الأمم المتحدة، عياش غيابيًّا بتهمة قتل الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. ويُعتقد أن عياش البالغ 57 عامًا متوارٍ في لبنان، وقد رفض الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصرالله، تسليمه. وقالت المحكمة إنها ستحاكم عياش أيضًا في ثلاث هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين. وذكرت الخارجية الأميركية أن عياش خطط أيضًا لإلحاق الأذى بجنود أميركيين.

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وكان رفيق الحريري رئيسًا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004. وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحًا. وقد أطلق اغتياله شرارة ثورة الأرز التي دفعت الجيش السوري للخروج من لبنان. وتصنف الولايات المتحدة «حزب الله» منظمة ارهابية، لكن الحزب يتمتع بنفوذ سياسي في لبنان ويشغل مقاعد في البرلمان.