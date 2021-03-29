«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان

مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

خلص تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين إلى أن انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية «محتملة إلى محتملة جدا، في مقابل استبعاد تام» لفرضية تسرّب الفيروس من مختبر.



وبحسب النسخة النهائية للتقرير الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، شدّد الخبراء على «ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقًا جغرافيًّا أكبر»، وذلك نظرا لما كتب عن دور حيوانات أليفة كوسيط في نقل الأمراض المستجدة.



وقال بعض الخبراء إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في الصين.