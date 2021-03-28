التحالف العسكري بقيادة السعودية يدمر زورقين ملغومين وطائرات للحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 10:16 مساء
الناطق باسم قوات التحالف العسكري، تركي المالكي. ( الإنترنت)

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية الأحد أن التحالف الذي تقوده المملكة لقتال جماعة الحوثي باليمن دمر زورقين ملغومين كانت الجماعة المتحالفة مع إيران تخطط لاستخدامهما في هجوم «وشيك» ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيانات منفصلة إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه جنوب المملكة بما في ذلك مدينة خميس مشيط، بحسب «رويترز».

 هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة
وواصل الحوثيون، الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء ويسيطرون الآن على معظم شمال اليمن، هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية بعدما عرضت الرياض الأسبوع الماضي مبادرة جديدة للسلام.

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وعاد المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينج إلى المنطقة يوم الخميس للترويج للمبادرة التي تشمل وقفا لإطلاق النار بكافة أنحاء اليمن. ويريد الحوثيون أن يرفع التحالف تماما الحصار البحري والجوي عن المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتسبب الصراع، الذي يُنظر إليه في المنطقة باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران، في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.

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