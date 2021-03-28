تظاهرة في كوبا بالسيارات والدراجات ضد الحصار الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 09:44 مساء
شابة تلتقط صورة من سيارتها خلال تجمع حاشد يدعو إلى إنهاء الحصار الأميركي، في هافانا، 28 مارس 2021. (أ ف ب)

تظاهر مئات الكوبيين، الأحد، في سياراتهم ودراجاتهم عند كورنيش هافانا المطل على البحر، مطالبين برفع الحصار الأميركي المفروض على الجزيرة منذ العام 1962.

وجاب المتظاهرون مسافة تمتد لنحو 7 كيلومترات وسط هدير الأبواق والهتافات، على طول كورنيش «ماليكون» المحاذي للبحر في العاصمة الكوبية الذي يعج عادة بالسياح الأجانب والصيادين والمشاة، لكنه مهجور حاليًا بسبب الأزمة الوبائية، وفق «فرانس برس».

حصار غير إنساني
وقالت آنا فيديليا كويرو، بطلة العالم السابقة والحاصلة على ميداليتين أولمبيتين في سباق 800 متر، إن «هذا الحصار غير إنساني، وأعتقد أن حملات مماثلة جرت في بلدان مختلفة. ونحن ككوبيين، من واجبنا دعم هذه الحملة» ضد الحظر.

والولايات المتحدة وكوبا خصمان منذ ثورة 1959 في هافانا، إلا أنهما أحرزتا تقاربًا تاريخيًّا تحت قيادة الرئيسين باراك أوباما وراؤول كاسترو، ما أتاح إعادة العلاقات الدبلوماسية العام 2015. لكن بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2017، شددت الولايات المتحدة الحظر بناء على اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في كوبا ودعم هافانا للحكومة الفنزويلية.

أولويات الإدارة الأميركية
ويتلاشى الأمل في تهدئة التوتر تدريجيًّا منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، إذ يبدو أن كوبا ليست إحدى أولويات الإدارة الأميركية الجديدة. وقال وزير الخارجية برونو رودريغيز للصحافة خلال التظاهرة، «الحصار ليس فقط إجراميًّا وغير قانوني وغير أخلاقي وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ خلال الأزمة الوبائية، (وإنّما) طابعه كإبادة جماعية يتعزز».

وسجلت كوبا التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة، أكثر من 72 ألف إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 415 حالة وفاة، منذ بداية تفشي وباء «كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكويت تستعيد من العراق ثمانية أطنان من أرشيفها الوطني
دولى
توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)
ثقافة وفن
مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»
علوم وتكنولوجيا
كيف ستتأثر صادرات النفط الليبي أكثر من غيره مع تعطل الملاحة بقناة السويس؟
ليبيا
لودريان يؤكد حاجة السلطة الليبية إلى الامتثال لشرطين لطي صفحة الأزمة
ليبيا
نص كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي
ليبيا
الحاسي يستنكر اغتيال الورفلي ويطالب بكشف ملابسات توقيف ناصر القرش
ليبيا
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
العدد 279 من جريدة «الوسط»: تنافس أوروبي على «كعكة» العقود.. وجدل حول ميزانية ...
ليبيا
الكوني: ماكرون قال إن نصرة الشعب الليبي «دين» على فرنسا
ليبيا
الورفلي.. اغتيال غامض ينهي حياة ضابط مثير للأسئلة والجدل
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف عامل يتسبب في وفاة النساء المبكرة