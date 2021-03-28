الولايات المتحدة تطالب بوليفيا بإطلاق رئيسة البلاد السابقة المسجونة

الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز خلال اقتيادها من الشرطة. (أ ف ب)

أعربت الولايات المتحدة السبت عن «قلقها العميق حيال الإشارات المتنامية للسلوك المناهض للديمقراطية» في بوليفيا، وحضت لاباز على إطلاق جانين أنييز، الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد، إضافة الى مسؤولين سابقين آخرين اعتُقلوا بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب مزعومة.

وقال بيان لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تضم صوتها إلى الاتحاد الأوروبي وأساقفة بوليفيا الكاثوليك وعديد المنظمات الحقوقية «الذين أثاروا علنًا تساؤلات جدية تتعلق بشرعية هذه الاعتقالات (...) والانتهاكات الظاهرة للإجراءات القانونية في تنفيذها والطبيعة المسيسة للغاية للاتهامات التي وجهتها الحكومة البوليفية»، وفق «فرانس برس».

تحقيق مستقل وشفاف

ودعا بلينكن الحكومة البوليفية إلى «إظهار دعمها للسلام والديمقراطية والمصالحة الوطنية بوضوح من خلال إطلاق المسؤولين السابقين المعتقلين بانتظار إجراء تحقيق مستقل وشفاف». وجاء البيان بعد أيام فقط من تحذير بوليفيا لدبلوماسيي الولايات المتحدة والبرازيل من «عدم التدخل» في شؤونها الداخلية بشأن قضية أنييز.

- توقيف الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا في تحقيق حول «انقلاب»

وكانت الرئيسة السابقة المؤقتة اُعتقلت في 14 مارس بتهمة إثارة «الفتنة» و«الإرهاب» و«التآمر» بعد شكوى تقدمت بها مسؤولة سابقة في حزب الرئيس السابق إيفو موراليس «الحركة من أجل الاشتراكية»، وهي الآن قيد السجن الاحتياطي في لاباز لمدة ستة أشهر.

ارتفاع ضغط الدم

من جهة أخرى، اتهمت آنييز السلطات بأنها تعرض حياتها للخطر برفض نقلها إلى مركز طبي لتلقي العلاج من مشكلة ارتفاع ضغط الدم. وقالت: «سلبت حريتي أولًا والآن يمسون بصحتي»، وعند توقيفها أعلنت أنها ضحية «اضطهاد سياسي». وكان موراليس اضطر للاستقالة في نوفمبر 2019 بعد انتفاضة تلت إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة، لكن المعارضة اتهمته بالتزوير.

وبعد تظاهرات أسفرت عن مقتل 35 شخصًا، استقال موراليس بعد تخلي الجيش والشرطة عنه، ولجأ إلى المكسيك ثم الأرجنتين. وقد عاد إلى بوليفيا بعد فوز مساعده لويس آرس في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2020 خلفًا لأنييز.