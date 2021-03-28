بنغلاديش: 10 جرحى في تظاهرات جديدة احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي

الشرطة تواجه متظاهرين يحتجون على زيارة رئيس الوزراء الهندي لبنغلادش. 28 مارس 2021.(أ ف ب)

أُصيب 10 أشخاص بجروح، الأحد، في بنغلاديش خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين على ما أفادت جريدة محلية، في اليوم الثالث من الاحتجاجات ضد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تحرك دعت إليه جماعة إسلامية متطرفة، وقتل 5 أشخاص الجمعة و6 أشخاص السبت، حين فتحت الشرطة النار على متظاهرين في عدة مناطق من بنغلاديش.

ويندد المتظاهرون الذين ينتمي العديد منهم إلى «حفظة الإسلام»، أكبر الجماعات الإسلامية في بنغلاديش، بزيارة مودي، القومي الهندوسي الذي يتهمونه بتأجيج العنف ضد المسلمين في بلاده، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتتزامن الزيارة مع احتفال بنغلاديش بالذكرى الخمسين لاستقلالها، وفيما تشيد الحكومة بالإنجازات الاقتصادية في هذا البلد، تندد مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان بالانتهاكات الجارية في بنغلاديش، وهتف المتظاهرون «تحرك تحرك تحرك مباشر» فيما ساروا في نارايانغانج قرب العاصمة، حيث قطعوا طريقًا عامًّا مهمًّا بين دكا ومدينة شيتاغونغ الساحلية.

وقام مئات المحتجين بإحراق إطارات وقطع أثاث في الشوارع، مرددين شعارات ضد رئيس الوزراء الهندي، ومطالبين السلطات بالتحقيق في عمليات إطلاق النار الدامية التي وقعت في الأيام الأخيرة، وأطلقت الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع ورصاصًا مطاطيًّا، وأكد ناطق باسم الشرطة أن المتظاهرين خرجوا من الطريق العام.

وذكرت جريدة «بروتوم ألو» أن 15 شخصًا على الأقل أُصيبوا في المواجهات في نارايانغانج.

وقوبلت زيارة رئيس الوزراء الهندي، القومي الذي وصل الجمعة إلى دكا للمشاركة في مراسم الذكرى، بتظاهرات مستمرة منذ أيام شارك فيها أيضًا طلبة ونشطاء يساريون. ويتهم مودي بمفاقمة الطائفية الدينية في الهند.