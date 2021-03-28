مدن العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 01:32 صباحا
إحياء فاعليات "ساعة الأرض" في سنغافورة. (أ ف ب)

تطفئ مدن العالم السبت أنوارها في إطار فاعليات «ساعة الأرض»، في حدث يسلّط الضوء هذا العام على الترابط بين تدمير الطبيعة وتزايد تفشي الأمراض على غرار كوفيد-19.

وعند الساعة 20,30 بتوقيت غرينتش بدأت فاعليات إحياء «ساعة الأرض» مع إطفاء الأنوار في سنغافورة ثم هونغ كونغ، فدار الأوبرا في سيدني، وفق «فرانس برس».

التغير المناخي ومراعاة البيئة
ويهدف إحياء «ساعة الأرض» إلى الدفع باتجاه تحرّك للتصدي للتغير المناخي ومراعاة البيئة، وهذا العام يسلّط منظّمو الحدث الضوء على ارتباط التدمير اللاحق بالطبيعة بتزايد الأمراض، على غرار كوفيد-19، وانتقالها من الحيوان إلى الإنسان. ويعتقد خبراء أن الأنشطة البشرية على غرار تزايد إزالة الأشجار، وتدمير موائل الحيوانات والتغير المناخي ظواهر تفاقم زيادة الأمراض، ويحذّرون من أوبئة جديدة إن لم تتّخذ تدابير لمعالجة الأمر.

وقال ماركو لامبرتيني، المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة، الجهة المنظمة للحدث «من تراجع الملقّحات، وتضاؤل الثورة السمكية في الأنهار والمحيطات، إلى قضم الغابات و الخسارة المتزايدة للتنوع البيولوجي، تتزايد الأدلة على أن الطبيعة في سقوط حر».

وهو اعتبر أن السبب في ذلك هو «طريقة عيشنا وإدارتنا لاقتصاداتنا». وقال لامبرتيني إن «حماية الطبيعة مسؤولية أخلاقية ملقاة على عاتقنا، وخسارتها تفاقم ضعفنا إزاء الأوبئة، وتسرّع التغيّر المناخي وتهدد أمننا الغذائي». في سنغافورة، شاهد المارة عند الواجهة البحرية إطفاء أنوار ناطحات السحاب و«حدائق الخليج» الشهيرة، التي تضم معالم ضخمة على شكل أشجار.

يتخطى مجرّد توفير الطاقة
وفي الحديقة، صرّح إيان تان البالغ 18 عام أن ساعة الأرض حدث «يتخطى مجرّد توفير الطاقة، إنه أشبه بتذكّر تأثيرنا على البيئة». لكنه أعرب عن عدم اقتناعه بأن فاعليات «ساعة الأرض»، الحدث الذي ينظّم منذ العام 2007، تحدث تأثيرا كبيرا.

وقال إن «ساعة واحدة لا تكفي لكي نتذكّر أن التغيّر المناخي هو مشكلة فعلية، لا أعتقد حقيقة أن (ساعة الأرض) تحدث تأثيرا كبيرا». وفي هونغ كونغ خفتت أنوار ناطحات السحاب الكثيرة، وفي سيول أطفئت أنوار بوابة «نامدايمون» الشهيرة.

في تايلاند، أجري عد عكسي في مركز «سنترال وورلد» التجاري وصولا إلى الساعة 20,30 أطفئت إثره الواجهة الزجاجية الخارجية لمدة ساعة، علما أن الأنوار داخل المركز التجاري بقيت مضاءة. ومن المقرر إطفاء أنوار برج إيفل في باريس والكولوسيوم في روما وبوابة براندنبرغ في برلين، وفق المنظمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيئة قناة السويس: الأحوال الجوية ليست السبب الرئيسي لجنوح السفينة
عربى
التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله
رياضة عالمية
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
ضبط مشتبهين وهروب ثالث في حادث اغتيال الورفلي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم من وزنك يمكنك خسارته في أسبوع دون خطورة؟