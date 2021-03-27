الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة في وسط العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 09:11 مساء
متظاهرة من الحراك ترفع العلم الجزائري في العاصمة الجزائرية، 26 مارس 2021 (أ ف ب)

منعت الشرطة الجزائرية، السبت، مسيرة حاول تنظيمها ناشطون في الحراك الاحتجاجي لزيادة الضغط على السلطة وعدم الاكتفاء بمسيرة الجمعة.

واعترضت الشرطة المتظاهرين عندما بلغوا فندق «ألبير الأول»، ومنعتهم من التوجه نحو ساحة البريد المركزي باستخدام الهراوات، ما تسبب في سقوط شاب تم إسعافه قبل نقله إلى المستشفى.

توقيف 15 شخصًا
وقامت الشرطة بتوقيف 15 شخصًا من بين المتظاهرين، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. كذلك تم التدقيق بوثائق الصحفي خالد درارني قبل أن يطلب منه عدم تصوير المسيرة بهاتفه النقال.

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وكان تجمع نحو 300 شخص في ساحة الأمير عبد القادر في الساعة الواحدة (13.00 ت غ) وبدؤوا في السير عبر شارع العربي بن مهيدي المزدحم بالمارة وهم يرددون شعارات الحراك، منها خصوصًا «دولة مدنية وليس عسكرية». وكانت مسيرة الجمعة شهدت تدخلًا قويًّا للشرطة خصوصًا في وهران ومستغانم في غرب البلاد، وفي العاصمة تم توقيف سبعة أشخاص سيمثلون أمام النيابة الأحد، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

مسيرة السبت
ومند عودة مسيرات الحراك في مناسبة ذكراه الثانية في 22 فبراير، تنظم للمرة الأولى «مسيرة السبت» لزيادة الصغط على السلطة، كما يقول ناشطو الحراك.

وبينما يمضي الرئيس تبون في قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 12 يونيو، يرفض الحراك المشاركة في أي مشروع سياسي مع النظام الحاكم، ويعد بمقاطعة واسعة كما حدث في الاستفتاء على الدستور في نوفمير.

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