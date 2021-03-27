بنغلاديش: تجدد التظاهرات احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي

متظاهرون من أنصار جماعة «حفظة الإسلام» بنغلاديش.27 مارس 2021. (أ ف ب)

تظاهر مئات البنغاليين، السبت، أمام أكبر مساجد العاصمة دكا بدعوة من جماعة إسلامية متشددة للتنديد بزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، غداة يوم من احتجاجات دامية خلّفت خمسة قتلى، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بدأت التظاهرات، الجمعة في العاصمة دكا، وتوسعت إلى عدة مدن وبلدات في البلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعد 168 مليون نسمة غالبيتهم مسلمون، وخلّفت أعمال العنف بين قوات الأمن والمحتجين خمسة قتلى وعدة جرحى في صفوف المتظاهرين، ونشرت السلطات، السبت، حرس الحدود للمساعدة في حفظ النظام، وسط مخاوف من تجدد العنف.

وقال النقيب فيض الرحمن لـ«فرانس برس» إنه بـ«أمر من وزير الداخلية، ولمساعدة الإدارة المدنية، جرى نشر عدد مناسب من حرس الحدود في مناطق مختلفة من البلاد»، مضيفًا: «أنه لم تحصل أحداث عنف مذاك»، مؤكدًا أن الوضع عادي».

ورغم التدابير الأمنية، تجمع مئات الإسلاميين وسط دكا أمام جامع بيت المكرّم الأكبر في بنغلاديش؛ للاحتجاج على التعامل العنيف مع تظاهرات الجمعة وزيارة رئيس الوزراء الهندي.

ونادى المحتجون بشعارات مناهضة لناريندرا مودي، وهم من أنصار جماعة «حفظة الإسلام» المتشددة التي أطلقت دعوات التظاهر الجمعة، وفق صحفي من «فرانس برس» في المكان.

تظاهر أيضًا آلاف من أنصار الجماعة الإسلامية الأكبر في بنغلاديش في بلدة هاثازاري، المعقل الرئيسي للتنظيم، حيث قُتل أربعة منهم الجمعة، وأكد الناطق باسم الجماعة، زكريا نعمان الفيضي، أن 10 آلاف طالب في المدرسة القرآنية في هاثازاري نزلوا إلى الشارع وأغلقوا طريقًا سريعًا رئيسيًّا يربط ميناء البلدة بالمناطق النائية.

من جهته، قال المسؤول المحلي، روح الأمين، إن المتظاهرين وضعوا حواجز في الطريق لمنع السيارات من المرور، وأكد أنه «لا يوجد عنف».

وأفاد ناطق باسم «فيسبوك» بأن الوصول إلى الموقع صار مقيًّدا في بنغلاديش، وذلك إثر تلقي شكاوى من عدة مستخدمين لم يتمكنوا من دخول الموقع منذ الجمعة بعد انتشار صور ومعلومات حول حوادث العنف عبر الشبكة الاجتماعية.

وتأتي الاحتجاجات مع احتفال بنغلاديش بذكرى استقلالها الخمسين، وفي حين تشيد الحكومة بالنجاحات الاقتصادية التي حققها البلد، تندد منظمات بالانتهاكات الحقوقية، وقوبلت زيارة رئيس الوزراء الهندي، القومي الذي وصل الجمعة إلى دكا للمشاركة في إحياء الذكرى، بتظاهرات مستمرة منذ أيام شارك فيها أيضًا طلبة ونشطاء يساريون. ويتهم مودي بمفاقمة الطائفية الدينية في الهند.

ويعتبر المتظاهرون أنه يقف وراء أعمال العنف في حق المسلمين التي خلّفت نحو ألف قتيل في ولاية غوجارات الهندية العام 2002 عندما كان يرأس الولاية، ومن المنتظر أن يزور مودي، السبت، معبدين هندوسيين بارزين في جنوب بنغلاديش، ودعت جماعة «حفظة الإسلام» إلى إضراب عام الأحد، والجماعة الإسلامية المتشددة ممتدة في أنحاء البلاد، وسبق أن نظمت تظاهرات حاشدة للمطالبة خاصة بإقرار قوانين ضد التجديف الديني.