الصين: عقوبات على شخصيات وكيانات بريطانية «لترويجها أكاذيب» بشأن الأويغور

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 10:40 صباحا
منشأة يعتقد أنها معسكر لإعادة التأهيل السياسي في منطقة شينجيانغ الصينية، 2 يونيو 2019، (ا ف ب)

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، لأنها «نشرت أكاذيب» بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الأويغور في إقليم شينجيانغ.

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الأويغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت بكين، في وقت سابق، فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتّحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أربعة كيانات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إنّه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طالتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أنّ العقوبات ستؤدّي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الصينيين إقامة أي علاقات تجارية معهم.

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