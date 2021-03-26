أكثر من 200 ألف حالة وفاة بـ«كورونا» في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 09:45 صباحا
العلم المكسيكي مرفوعاً أمام مقبرة في ولاية مكسيكو، 19 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

باتت المكسيك ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطّى فيها حصيلة ضحايا فيروس «كورونا» المستجد عتبة المئتي ألف حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي، أمس الخميس، لحصيلة الوباء إنّ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 200 ألف و211 حالة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتخطّت المكسيك هذه العتبة الرمزية، رّغم أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعًا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس، بعد الزيادة التي سجّلتها في يناير، ودفعت العديد من المستشفيات إلى حافة الانهيار.

وحذّر نائب وزير الصحة هوغو لوبيز-غاتيل من خطر حدوث موجة جديدة من الإصابات؛ حيث يستعدّ ملايين المكسيكيين لقضاء عطلة عيد الفصح في مطلع أبريل.

وأضاف: «ليس هناك يقين، لا في المكسيك ولا في العالم، من أنّ المنحنى الوبائي سينخفض تدريجيًّا».

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