بايدن يؤكد «صعوبة» الالتزام بمهلة الأول من مايو للانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 10:16 مساء
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. 8 يناير 2021. (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ الولايات المتحدة لا تنوي البقاء «لفترة طويلة» في أفغانستان، لكنّه لفت إلى «صعوبة» الالتزام بمهلة الأول من مايو لانسحاب القوات الأميركية. 

وقال بايدن «ليس في نيتي البقاء هناك لفترة طويلة» وسط تشديده على أنه «سيكون من الصعب الوفاء بموعد الأول من مايو لأسباب استراتيجية»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهة أخرى قال الرئيس الأميركي  إنه لا يسعى إلى «مواجهة» مع الصين، مؤكدا في المقابل أن المنافسة ستكون حادة بين القوتين العظميين. وهو وصف نظيره الصيني شي جينبينغ بأنه حاكم استبدادي «ليس لديه ذرة ديموقراطية». لكن بايدن أضاف «قلت له شخصيا في مناسبات عدة إننا لا نسعى إلى مواجهة، لكننا على يقين أن المنافسة ستكون حادة جدا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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