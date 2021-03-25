بايدن: لا نسعى إلى «مواجهة» مع الصين .. وسنرد بـ«الطريقة المناسبة» إذا صعدت كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 10:11 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يسعى إلى «مواجهة» مع الصين، مؤكدا في المقابل أن المنافسة ستكون حادة بين القوتين العظميين. وأضاف إن الولايات المتحدة «سترد بالطريقة المناسبة» إذا صعدت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية.

وهو وصف نظيره الصيني شي جينبينغ بأنه حاكم استبدادي «ليس لديه ذرة ديموقراطية». لكن بايدن أضاف «قلت له شخصيا في مناسبات عدة إننا لا نسعى إلى مواجهة، لكننا على يقين أن المنافسة ستكون حادة جدا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف في أول مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض، «نحن نتشاور مع شركائنا وحلفائنا. وستكون هناك ردود فعل اذا اختارت كوريا الشمالية التصعيد». وتابع أنه «مستعد لإنشاء شكل من أشكال الدبلوماسية» مع كوريا الشمالية لكن «يجب أن تكون مشروطة بالنتيجة النهائية لنزع السلاح النووي».

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