محامية نافالني تزوره في سجنه وتقول إنه يعاني «أوجاعًا شديدة» وخوفًا «على حياته وصحته»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 05:59 مساء
المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى جانب عائلته بمستشفى شاريتيه في برلين. 15 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

يعاني المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني «أوجاعًا شديدة» في ظهره وساقه اليمنى، وفق ما أفادت الخميس محاميته مبدية مخاوف على «حياة وصحّة» موكلها.

وقالت أولغا ميخائيلوفا التي تمكنت أخيرًا من لقاء المعارض في سجنه بعد أن فشلت في ذلك أمس، «بالنسبة لي، حالته الصحية بالتأكيد معقدة للغاية (...) يخشى الجميع على حياته وصحته»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت سلطات السجون الروسية، الخميس، إن صحة المعارض أليكسي نافالني «مُرضية» غداة تصريحات لمقربين منه أفادوا بأن وضعه الصحي يتدهور منذ وصوله إلى سجن يمضي فيه عقوبته. وأوضحت سلطات السجون لوكالات الأنباء الروسية: «أجريت فحوصات طبية في 24 مارس بطلب من السجناء»، مضيفة أن وضع أليكسي نافالني «اعتبر مستقرًا ومُرضيًّا». 

ولدى عودته إلى روسيا في يناير بعد تعافيه في ألمانيا، أُوقف نافالني، البالغ 44 عامًا، فورًا ودانته المحكمة في قضية فساد تعود للعام 2014 يصر المعارض الروسي على أنها مسيّسة. ويمضي عقوبته منذ مطلع مارس في بوكروف على بعد مئة كيلومتر من العاصمة الروسية في سجن يعتبر صارمًا جدًا.

ويعد نافالني ناشطًا في مكافحة الفساد ومعارضًا بارزًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونجا العام الماضي من عملية تسميم بمادة «نوفيتشوك»، المتلفة للأعصاب التي طُوّرت إبان الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية، أدخلته في غيبوبة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 انتصارات في دوري القدم المصغرة
رياضة محلية
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
هل تسبب رحيل ترامب في تراجع جمهور الإعلام الأميركي؟
دولى
«أسترازينيكا»: لقاح الشركة المضاد لـ«كورونا» فعّال بنسبة 76%
دولى
القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس غدا
رياضة محلية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحفز المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس
رياضة محلية
رسميا.. المنتخب الوطني يُواجه نظيره التونسي بالقميص الأحمر
رياضة محلية
الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ...
عربى
محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
ليبيا
المندوبة الأميركية تطالب بانسحاب «فوري» لكل القوات الأجنبية من ليبيا «دون ...
ليبيا
أسطورة تونس شكري الواعر يشيد بحسن استقبال الوفد التونسي في ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» تسعى للاستعانة بنيمار في عالمها الإلكتروني