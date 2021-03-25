محامية نافالني تزوره في سجنه وتقول إنه يعاني «أوجاعًا شديدة» وخوفًا «على حياته وصحته»

المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى جانب عائلته بمستشفى شاريتيه في برلين. 15 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

يعاني المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني «أوجاعًا شديدة» في ظهره وساقه اليمنى، وفق ما أفادت الخميس محاميته مبدية مخاوف على «حياة وصحّة» موكلها.



وقالت أولغا ميخائيلوفا التي تمكنت أخيرًا من لقاء المعارض في سجنه بعد أن فشلت في ذلك أمس، «بالنسبة لي، حالته الصحية بالتأكيد معقدة للغاية (...) يخشى الجميع على حياته وصحته»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت سلطات السجون الروسية، الخميس، إن صحة المعارض أليكسي نافالني «مُرضية» غداة تصريحات لمقربين منه أفادوا بأن وضعه الصحي يتدهور منذ وصوله إلى سجن يمضي فيه عقوبته. وأوضحت سلطات السجون لوكالات الأنباء الروسية: «أجريت فحوصات طبية في 24 مارس بطلب من السجناء»، مضيفة أن وضع أليكسي نافالني «اعتبر مستقرًا ومُرضيًّا».

ولدى عودته إلى روسيا في يناير بعد تعافيه في ألمانيا، أُوقف نافالني، البالغ 44 عامًا، فورًا ودانته المحكمة في قضية فساد تعود للعام 2014 يصر المعارض الروسي على أنها مسيّسة. ويمضي عقوبته منذ مطلع مارس في بوكروف على بعد مئة كيلومتر من العاصمة الروسية في سجن يعتبر صارمًا جدًا.

ويعد نافالني ناشطًا في مكافحة الفساد ومعارضًا بارزًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونجا العام الماضي من عملية تسميم بمادة «نوفيتشوك»، المتلفة للأعصاب التي طُوّرت إبان الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية، أدخلته في غيبوبة.