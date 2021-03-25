أكثر من 300 ألف وفاة بـ«كورونا» في البرازيل منذ بداية الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 11:36 صباحا
عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس «كوفيد-19» في البرازيل عتبة الـ300 ألف وفاة، في وقت تجتاز فيه أكبر دولة في أميركا اللاتينية أسوأ مراحل هذه الجائحة المستمرة منذ أكثر من عام.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 300 ألف و685 حالة، في ثاني أعلى حصيلة إجمالية في العالم بعد الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

- حصيلة وفيات «كورونا» في البرازيل تتجاوز 200 ألف

وسجّلت البرازيل في الساعات الأربع والعشرين الفائتة وفاة 2009 مرضى بالفيروس، في وقت بات فيه النظام الصحّي في البلاد بأسرها على شفير الانهيار.

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