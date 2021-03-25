«أسترازينيكا»: لقاح الشركة المضاد لـ«كورونا» فعّال بنسبة 76%

قارورة لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في باريس، 23 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت شركة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية، أنّ لقاحها المضادّ لفيروس كورونا المستجد، فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة وبيرو وتشيلي.

وبذلك خفضت «أسترازينيكا» نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76%، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأميركية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الشركة، في بيان، إنّ نتائج «التحليل الأولي لتجارب المرحلة الثالثة (للّقاح) في الولايات المتّحدة أكّدت أنّ فعاليته كانت متوافقة» مع البيانات التي أعلنتها في السابق.

وأضافت أنّ اللّقاح فعّال بنسبة 100% في الوقاية من العوارض المرضية الشديدة للوباء، وهو نفس الرقم الذي أعلنت عنه سابقاً.

والإثنين الماضي، دافعت الشركة عن لقاحها الذي يرفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، مؤكّدة أنّه فعّال بنسبة 79% ضدّ فيروس كورونا لدى الأشخاص المسنّين ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، وذلك استناداً إلى تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة على أكثر من 32 ألف شخص.