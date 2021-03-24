الكتلة البرلمانية لـ«حزب الله» تحث على تشكيل حكومة في لبنان

الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. (الإنترنت)

أعلنت الكتلة البرلمانية لجماعة «حزب الله» اللبنانية، الأربعاء، أن تشكيل حكومة جديدة ضروري لإخراج البلاد من أزمتها المالية الحالية.

جاء ذلك بعد أن تصاعدت مواجهة حول تشكيل الحكومة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وفق «رويترز».

استقرار لبنان

والأزمة أكبر تحدٍ لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين العامين 1975 و1990، وقد يساعد تشكيل حكومة جديدة في بدء تنفيذ إصلاحات تمكن لبنان من الحصول على مساعدات أجنبية.

وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الله في بيان: «تشكيل الحكومة يمثل بديلًا عن الفوضى التي تتهدد الجميع». وأضافت أن لبنان بحاجة إلى الشفافية والتعاون بين قادته وتشكيل حكومة تحظى بأكبر قدر من الثقة في البرلمان.

تفاقم الخلاف

وتفاقم الخلاف بين الحريري وعون بعد أن انتهى اجتماع بينهما لمناقشة أمر تشكيل الحكومة برفض علني من كل منهما لموقف الآخر. وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، حليفة للرئيس عون. وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إنه سيدعم تشكيل حكومة اختصاصيين إذا ما اتفق الحريري وعون على ذلك.

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وأثار الإخفاق، الإثنين، في تشكيل حكومة جديدة دعوات بإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حسان دياب، التي تسيِّر الأعمال منذ أن قدمت استقالتها في أغسطس إثر انفجار مرفأ بيروت.

تحديد سقف تصريف الأعمال

وقال دياب، الأربعاء، إن القرار يرجع للبرلمان فيما يتعلق بتحديد سقف تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة المستقيلة.

وقال دياب في بيان: «الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم، الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة. هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقًا».