هونغ كونغ تعلق التطعيم بلقاح «فايزر» بسبب عيوب في تغليف دفعة من القوارير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 08:29 صباحا
ممرض يعد لقاح «فايزر - بايونتيك» في معهد ميشينير في تورونتو الكندية، 14 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

علقت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، عمليات التطعيم الجارية بلقاح «فايزر - بايونتيك» بعدما أبلغتها الشركة الموزّعة للّقاح المضادّ لفيروس كورونا المستجد، بوجود عيوب في دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان إنّه «بداعي الحيطة، يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وانضمت إليها مدينة ماكاو الصينية، التي تتمتّع أيضا بحكم ذاتي، في تعليق حملة التطعيم بعدما أبلغت من الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، «فوسون»، بأنّ دفعة جرعات تعاني من عيب في التغليف.

ولم تحدّد السلطات في هونغ كونغ وماكاو طبيعة هذه العيوب، لكنّها أكّدت أنّها لا تشكّل أيّ خطر على صعيد الأمن الصحي، وقد أوضحت أنها اتخذت قرارا وقائيا بانتظار نتائج التحقي

 

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