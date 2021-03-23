أستراليا: إجلاء عالقين في سدني والساحل الشرقي للبلاد

عناصر الإغاثة ينقلون في زوارق الأدوية والمؤن إلى سكان مناطق شمال غرب سدني. 23 مارس 2021 .(أ ف ب)

أجلت مروحيات عسكرية ودراجات مائية وزوارق مطاط، الثلاثاء، أستراليين عالقين في فيضانات «كارثية» على مدينة سدني وساحل البلاد الشرقي، وتتساقط أمطار غزيرة بشكل متواصل منذ أسبوع على ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات البلاد تعدادًا للسكان، ما أدى إلى فيضان الأنهر، وأتى على آلاف المساكن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأنقذت أجهزة الإغاثة التي كانت تكافح قبل عام موجة جفاف وحرائق غابات غير مسبوقة، متضررين، مستعينة بمروحيات عسكرية وزوارق منقذين بحريين للوصول إلى المناطق النائية، وحتى الآن أُجلي نحو 850 شخصًا في مروحيات ونُقلوا إلى أماكن آمنة، في حين دعي عشرات الآلاف إلى المغادرة، إذ أن العاصفة تضرب بشكل أوسع المناطق الداخلية.

دراجات مائية غرب سدني

في مدينة ويندسور الواقعة في شمال غرب سدني، عبر سكان المياه على دراجات مائية وألواح ركوب الأمواج، وسقط متر من الأمطار في غضون أسبوع على بعض مناطق الساحل، أي ما يوازي ثلثي المتساقطات السنوية العادية.

وقالت جودي سالوتسيو (50 عامًا) العالقة منذ الجمعة بسبب الفيضانات في منزل في بورت ماكواري بشمال سدني: «لم يسبق أن شهدنا شيئًا من هذا القبيل»، وأُجلي نحو 18 ألف شخص من نيو ساوث ويلز، فيما أشارت رئيسة وزراء هذه الولاية، غلاديس بيريجيكليان، إلى أن سوء الأحوال الجوية «له تبعات على جزء كبير من الولاية»، مضيفة: «هذه الفيضانات كارثية ويشكل احتمال إجلاء 15 ألف شخص في الساعات الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين المقبلة، مصدر قلق هائل».

في بعض أجزاء الولاية، بدأ السكان عمليات تنظيف، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يخشون تواصل الأمطار على مدى أيام عدة رغم توقع بعض الاستكانة الأربعاء، ولا يزال آلاف من السكان محرومين من التيار الكهربائي، فيما حذر مزودو الطاقة من أن الكهرباء لن تعود في بعض المناطق قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن مصدر المياه العذبة الرئيسي في سدني وأراغامبا دام سيستمر بالفيضان لمدة أسبوع إضافي في الأنهر التي فاضت هي أيضًا.

وقال للصحفيين في كانبيرا: «هي ظاهرة طقسية معقدة وتزداد تعقيدًا»، وتلقت فرق الإنقاذ أكثر من عشرة آلاف اتصال مساعدة، وحتى الآن، لم يسجل سقوط قتلى أو إصابات خطرة، إلا أن أضرارًا لحقت بآلاف المنازل والشركات.

وقال أندرو هال المسؤول في هيئة تمثل شركات تأمين في أستراليا، إن 11700 طلب قدم وينتظر «عدد أكبر» في الأيام المقبلة. وقال المزارع رود بايلي الذي تقع مزرعته قرب بورت ماكواري إن الفيضانات «اجتاحت مزرعتي بالكامل» وأتت الأمطار القوية على 95% من مزروعاتي، وأكد بحسرة لوكالة «فرانس برس» لن يكون «لدينا مداخيل في الأشهر الثلاثة المقبلة، نحن في وضع صعب لكن الكثير من جيراننا في وضع أصعب بعد».

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن المشكلة لم تنته بعد، في حين لا يزال نصف مناطق نيو ساوث ويلز موضع إنذار حول سوء الأحوال الجوية، وقالت مساعدة مفوضة فرق الإغاثة في هذه الولاية نيكول هوغان لمحطة «إيه بي سي» إن 1750 متطوعًا وصلوا لمساعدة المسعفين في «هذه المرحلة الحرجة خلال الساعات الأربع والعشرين» المقبلة.

ووسعت الإنذارات بحدوث فيضانات وأحوال جوية عنيفة إلى مناطق لم تكن مشمولة من قبل، ولا سيما على ساحل سدني الجنوبي ومناطق نائية في شمال غرب البلاد كانت عرضة قبل فترة قصيرة لجفاف طويل.

وحذر علماء من أن أستراليا ستكون خصوصا معرضة لظواهر قصوى بسبب الاحترار المناخي، وتعرضت مناطق تقع شمال نيو ساوث ويلز وبعض أجزاء جنوب شرق كوينزلاند التي يقطنها عدد كبير من السكان لفيضانات أيضًا.