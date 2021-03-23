ترشيح امرأة مناهضة لـ«غافا» لترؤس هيئة مكافحة الاحتكار بإدارة بايدن

للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، الخبيرة القانونية لينا خان. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عزمه تعيين لينا خان، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها لعمليات الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت، رئيسة للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، في خطوة تؤكّد رغبة الإدارة الديموقراطية في خوض معركة مع سيليكون فالي.

في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أقيمت دعاوى قضائية عدة على «غوغل» و«فيسبوك» بتهمة إساءة استخدام موقعهما المهيمن في السوق، وقد أطلقت هذه الدعاوى السلطات الفدرالية أو ولايات تحالفت سويًا. وثمة تحقيقات جارية بما في ذلك في ممارسات كل من «آبل» و«أمازون»، العملاقين الباقيين في ما يعرف بـ«غافا» (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون). ولا يتوقّع أن تخفّ هذه الضغوط عن هذا الرباعي إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيين خان في منصبها الجديد، حسب وكالة «فرانس برس».

وعملت خان البالغة 32 عامًا أيضًا كمستشارة قانونية لروهيت شوبرا، وهو مفوض في لجنة التجارة الفدرالية الذي عيّنه بايدن لرئاسة مكتب الحماية المالية للمستهلكين. وبرزت خان في الأوساط الأكاديمية العام 2017 عندما كانت طالبة بعد نشرها مقالا بعنوان «أمازون أنتيتراست بارادوكس» في مجلة القانون في جامعة «يال». وهي اعتبرت أن القوانين الأميركية غير كافية لمحاربة الممارسات الاحتكارية لمجموعات مثل «أمازون» للتجارة عبر الإنترنت.

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وتتكون الوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار من خمسة أعضاء، ويجب ألا يكون أكثر من ثلاثة أعضاء من حزب سياسي واحد.

في بداية مارس، أعلن تيم وو، وهو أيضا أستاذ في جامعة كولومبيا ومدافع عن الإنترنت المجاني والمفتوح، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض. ومن خلال اختيار شخصيات بخلفيات مماثلة، ترسل حكومة جو بايدن رسالة «حازمة» إلى عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، حسب الوكالة الفرنسية.

وفي عهد باراك أوباما، الذي كان جو بايدن نائبا له، كانت العلاقة بين الحكومة الأميركية و«سيليكون فالي» متينة، لكنها شهدت «تراجعًا كبيرًا في عهد ترامب فيما عبّر جزء كبير من الديموقراطيين عن قلقهم بشأن قوة هذه الشركات في السيطرة على البيانات الشخصية أو الرأي العام أو الأسواق الاقتصادية الرئيسية.