بوريل: عقوبات الصين على الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الأويغور «غير مقبولة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 07:02 مساء
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. (الإنترنت)

انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيt بوريل، الإثنين، العقوبات التي فرضتها بكين ووصفها بأنها «غير مقبولة» بعد استهداف الاتحاد أربعة مسؤولين صينيين لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينيجانغ خصوصًا ضد أقلية الأويغور المسلمة.

وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «بدلًا عن تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة، غضت الصين الطرف مرة جديدة واتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة». وأضاف: «لن يكون هناك تغيير في تصميم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان والرد على الانتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة»، وفق «فرانس برس».

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