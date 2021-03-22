تونس تحلق في الفضاء بالقمر المحلي «تحدي 1»

الرئيس التونسي يتابع انطلاق صاروخ سويوز من قاعدة بكازاخستان حاملا أول قمر صناعي مصنع بالكامل في تونس، 22 مارس 2021. (الرئاسة التونسية)

انطلق إلى الفضاء، اليوم الإثنين، أول قمر صناعي مصنع بالكامل في تونس ومخصص لشبكة الإنترنت الخاصة بالأجهزة المتصلة، أو ما يُسمى بـ«إنترنت الأشياء» في خطوة بالغة الأهمية للبلاد التي أصبحت أول بلد مغاربي يصنع قمرًا صناعيًّا.

وقال المهندس خليل شيحة من المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات في صفاقس لوكالة فرانس برس إن المشاركة في هذا المشروع مصدر فخر، كما أن العمل في قطاع الملاحة الجوية أو الفضائية كان «حلمًا».

ومن المتوقع أن يصل صاروخ «تشالنج وان» الذي صنعته شركة الاتصالات التونسية «تلنات» إلى مداره قرابة الساعة 10,20 بتوقيت غرينيتش على متن صاروخ سويوز.

وباتت تونس أول بلدان المغرب العربي وسادس بلد أفريقي يصنع قمرًا، وفق موقع «سبايس إن أفريكا» المتخصص.

ويهدف القمر الصناعي التجريبي إلى جمع بيانات من أجهزة استشعار؛ بينها أدوات قياس حرارة أولواقط للتلوث متصلة بالإنترنت أو شرائح لتحديد التموضع أو مستشعرات للرطوبة، لقراءتها في الوقت الحقيقي حتى في مناطق لا تغطيها الشبكة على الأرض.

أول بلد مغاربي يطلق قمرًا مُصنعًا محليًّا بالكامل

وكان مقررًا أن يقلع صاروخ «سويوز» الروسي الذي ينقل القمر الصناعي التونسي ضمن مجموعة تضم 38 قمرًا صناعيًّا، السبت الماضي في الذكرى 65 لاستقلال تونس عن الاحتلال الفرنسي، لكنه انطلق أخيرًا من قاعدة بايكونور في كازاخستان، صباح اليوم، وتابعه من تونس العاصمة الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال سعيد: «ثروتنا الحقيقية هي ثروة الشباب القادر على تحدي كل الصعاب، ولا ينقصنا إلا الإرادة الوطنية».

ويجسد المشروع، البالغة تكلفته حوالى 1,2 مليون دولار، والذي انطلق في 2018، عمل فريق من المهندسين التونسيين الشباب، بمواكبة خبراء تونسيين في الخارج، بينهم خبير شارك في مهمة "برسيفرنس"، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا إلى المريخ.

وتبلغ قدرة الإرسال الخاصة بقمر «تشالنج وان» الاصطناعي 250 كيلوبايت في الثانية على نطاق 550 كيلومترًا، وهو سيحاول تلبية الحاجة المتزايدة لربط الأشياء عبر الأقمار الصناعية، إذ لا تغطي شبكة الإنترنت الأرضية أكثر من 20% من مساحة الأرض.

وتسعى شركة «تلنات» بالتعاون مع بلدان أفريقية أخرى، في السنوات الثلاث المقبلة إلى إطلاق سرب يضم أكثر من عشرين قمرًا اصطناعيًّا لاستغلال هذه التكنولوجيا تجاريًّا.وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد فريخة لوكالة فرانس برس، إن هذا المشروع يفتح الطريق أمام خدمة مبتكرة للمنطقة بمجال آخذ في التوسع.

الإطلاق يتزامن مع ذكرى الاستقلال

وأطلقت روسيا، الإثنين، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان صاروخ سويوز وعلى متنه 38 قمرًا صناعيًّا أجنبيًّا ـ منها القمر التونسي ـ بعد إرجاء العملية مرتين بسبب مشكلات تقنية.

وفي مؤشر إلى الطموحات القوية في المنطقة في قطاع الصناعات الفضائية، أطلقت الإمارات العربية المتحدة، الشهر الماضي، أول مسبار عربي إلى المريخ.

وأنشئت وكالة فضاء أفريقية ومجموعة تنسيق عربية في قطاع الفضاء عام 2019.

انطلاق صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور في كازاخستان حاملا 38 قمرا اصطناعيا من 18 بلدا في 22 مارس 2021. (أ ف ب)