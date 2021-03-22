وزير الخارجية الروسي: نحن بحاجة إلى التخلي عن استخدام الدولار في المعاملات بين الدول

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى استخدام العملات الوطنية بدلًا من الدولار الأميركي في التسويات المتبادلة بين الدول لخفض مخاطر العقوبات الأميركية، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام صينية نشرتها وزارة الخارجية الروسية: لـ«التقليل من مخاطر العقوبات الأميركية، نحن بحاجة إلى تعزيز استقلالنا التكنولوجي، من خلال التحول إلى استخدام العملات الوطنية العالمية، كبديل للدولار في التسويات المتبادلة».

وأضاف لافروف، قائلًا: «إنه ينبغي الابتعاد عن استخدام أنظمة الدفع الدولية التي يتحكم فيها الغرب»، مشددًا على ضرورة أن «تعزز روسيا والصين استقلالهما».